В Украине хотят официально разрешить смешивать разные виды вакцин.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрав, рекомендовала разрешить так называемое "микширование (смешивание) вакцины", но при четком соблюдении определенных условий. Речь идет о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer-BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача". – сказал Кузин в интервью "Апострофу".

По его словам, соответствующее решение группы экспертов уже есть. Сейчас рассматривается вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработку детальных пошаговых инструкций.

Напомним, 12 июля главный научный сотрудник ВОЗ Соумья Сваминатан посоветовала властям и людям не смешивать и не использовать вакцины против Covid-19 от разных производителей, назвав это "опасной тенденцией", поскольку реальных данных о воздействии на организм человека применения такого "коктейля" крайне недостаточно.

Ранее таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и в результате создали защиту от штамма коронавируса "дельта". В ходе экспериментов специалисты установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния новому штамму.