Если потолок государственного долга США не будет повышен до 31 июля или не будет приостановлен лимит заимствований, то страну ждет дефолт и "непоправимый ущерб" для экономики.

Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в письме к конгрессу.

Йеллен напомнила, что потолок госдолга заморожен до 31 июля, однако если действия не будут предприняты, то уже к 1 августа долг достигнет максимума.

"Если конгресс не предпримет до понедельника, 2 августа 2021 года, действия, направленные на замораживание или повышение потолка долга, минфину придется начать принимать определенные дополнительные чрезвычайные меры, чтобы предотвратить дефолт США по их обязательствам", — заявила глава минфина в письме.

Министр напомнила, что если потолок госдолга не будет увеличен или заморожен, то к началу нового финансового года, к 1 октября, возможности США выплачивать долги будут подорваны. Йеллен отметила, что дефолт "нанесет непоправимый ущерб экономике США и экономическому положению всех американцев". Тогда министр добавила, что угроза дефолта в 2011 году нанесла ущерб экономике США, когда кредитный рейтинг страны был понижен впервые в истории.

"По этой причине ни один президент или министр финансов ни от одной из партий никогда не допускал даже мысли о дефолте США по каким-либо из обязательств", — добавила министр, призвав принять конгресс какие-либо меры в ближайшее время.

Ранее мы уже писали о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что пакет стимулирования экономики США, который готовил Белый дом, приведет к квазидефолту американского государства.

Кроме этого, в течение апреля текущего года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 19,9 млрд гривен и на 1,16 млрд в долларовом эквиваленте и достигла 2,53 трлн гривен (91,33 млрд долларов).