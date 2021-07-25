Устойчивый к лекарствам грибок Candida auris распространился в нескольких больницах Техаса и Вашингтона.

Об этом пишет New York Times.

Впервые инфекцию зафиксировали в США в начале этого года. Примерно треть пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение месяца, еще у нескольких пациентов из-за грибка развилась инфекция кровотока.

Врачи уточняют, что заболевшие Candida auris были ослаблены перенесенным недомоганием или серьезно больны, для здоровых людей возбудитель относительно безвреден.

В частности, Covid-19 способствовал развитию инфекции у пациентов, отмечают специалисты.

Candida auris чаще всего заражаются люди с ослабленной иммунной системой, он распространяется в закрытых помещениях — больницах и домах престарелых. Впервые возбудитель грибковой инфекции обнаружили в 2009 году в Японии.

Он наиболее опасен при попадании в кровоток, сердце или мозг. Размножаясь, грибок может вызвать инвазивный кандидоз (фунгемию). Грибок полирезистентен — нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.

Ранее мы писали о том, что исследователи Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили смертельно опасный вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Эта инфекция передается человеку, а уровень летальности может достигать 75%. Лечения от вируса нет ни для людей, ни для животных.

Также в Индии зафиксировали первый случай у перенесшего Covid-19 нового грибкового заболевания - "зеленой плесени" в легких.