Pink заплатит штраф за норвежских гандболисток, отказавшихся играть в бикини. Фото: sanktpeterburg.bezformata.com

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, заплатит штраф за норвежских спортсменок, отказавшихся играть в бикини на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

Об этом она написала в своем Twitter.

Певица Пинк заплатит штраф за норвежских спортсменок

"Горжусь женской сборной Норвегии по пляжному гандболу, выступившей против сексистских правил, касающихся их "униформы". Это Европейскую федерацию гандбола (EHF) нужно оштрафовать за сексизм!" — написала исполнительница, добавив, что берет на себя оплату их штрафа.

Напомним, 20 июля женская сборная Норвегии по пляжному гандболу получила штраф после того, как спортсменки решили не одевать бикини в матче чемпионата Европы 2021 года, а выступить в шортах. Согласно правилам экипировки гандболистки должны играть в бикини, однако норвежки в матче за бронзу турнира против команды Испании (0:2) решили выступить в шортах

Ранее мы также писали о том, что женская сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в Олимпийской деревне. В частности, спортсменки отправились в отель в Токио. Такое решение было принято, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

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