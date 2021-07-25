Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, заплатит штраф за норвежских спортсменок, отказавшихся играть в бикини на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Горжусь женской сборной Норвегии по пляжному гандболу, выступившей против сексистских правил, касающихся их "униформы". Это Европейскую федерацию гандбола (EHF) нужно оштрафовать за сексизм!" — написала исполнительница, добавив, что берет на себя оплату их штрафа.

Напомним, 20 июля женская сборная Норвегии по пляжному гандболу получила штраф после того, как спортсменки решили не одевать бикини в матче чемпионата Европы 2021 года, а выступить в шортах. Согласно правилам экипировки гандболистки должны играть в бикини, однако норвежки в матче за бронзу турнира против команды Испании (0:2) решили выступить в шортах

Ранее мы также писали о том, что женская сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в Олимпийской деревне. В частности, спортсменки отправились в отель в Токио. Такое решение было принято, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.