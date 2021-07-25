В ночь на воскресенье, 25 июля в небе над Норвегией пронесся крупный метеорит. По оценкам специалистов обломки небесного тела могли упасть возле столицы страны - Осло.

Об этом сообщает Reuters. Видео полета небесного тела опубликовали в Интернете.

Сообщается, что очевидцы около часа ночи увидели яркий "огненный шар". Кроме того, сообщается о громком взрыве и ветре, сопровождающем падение метеорита.

Также в полицию поступило несколько сообщений о падении метеорита. Правоохранители не выявили человеческих жертв или разрушений

По данным норвежской сети наблюдателей за метеоритами, "огненный шар" был виден в небе примерно пять секунд. Метеорит летел со скоростью около 16,3 километра в секунду.

Видео: twitter.com/astronewth

Как сообщала "Страна", ранее мимо Земли пролетело два астероида размером со Статую Свободы и Эйфелеву Башню.

Напомним, что в Китае открыли крупнейший в мире планетарий. Все билеты на ближайшую неделю были распроданы за несколько часов с начала старта продаж.