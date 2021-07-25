В понедельник в Украину возвращается аномальная жара. Некоторые регионы страны накроет ливень
Погода в Украине 26 июля ожидается преимущественно солнечная и жаркая, в западных областях возможен дождь. Воздух в большинстве областей нагреется сильнее +30°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем столбики термометров покажут от +27° до +32°. Ночью будет тепло — от +14 до +20. Ветер юго-восточный 5−10 м/с на западе и северо-восточный на востоке страны.
Погода в Киеве 26 июля будет солнечной. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем поднимется до +27°…+29°.
Погода в Харькове снова будет жаркой. Днем столбики термометра застынут на уровне +30… +32°.
В курортной Одессе воздух прогреется до +32° днем, ночью столбики термометров покажут +19°.
Погода во Львове порадует теплом, но синоптики прогнозируют днем дождь. Температурные показатели будут следующими: ночью +15… +17° тепла, а днем +27…+29° тепла.
Погода в Карпатах 26 июля будет теплой. Столбики термометров ночью покажут от +14° до +16° тепла, а днем температура достигнет +30°.
Геомагнитная обстановка в Украине 26 июля ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.
Ранее мы писали о том, что на этой неделе в Одессе прошел сильный ливень. Улицы практически затопило, в результате стихии повалены десятки деревьев, а также сейчас наблюдаются проблемы с электричеством.
Однако, кроме непогоды в Одессе, ливень накрыл и Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.