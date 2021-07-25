Администрация президента США Джо Байдена после визита в Вашингтон оппозиционерки Светланы Тихановской обдумывает введение новых экономических санкций против Беларуси.

Об этом 25 июля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров между американскими официальными лицами и белорусскими оппозиционерами.

По информации издания, новые санкции должны дополнить ограничительные меры, введенные США ранее в этому году. Целью такого шага может быть дополнительная изоляция лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Со ссылкой на советника лидера белорусской оппозиции Тихановской Франака Вячорку газета пишет, что госдепартамент США нацелен на то, чтобы ввести санкции, связанные с нефтепродуктами и калием.

"Американские официальные лица не пожелали обсудить, когда могут быть введены дополнительные санкции", - добавляет газета.

В статье отмечается, что меры США в отношении Белоруссии на практике могут оказать лишь ограниченное реальное влияние на экономику страны.

Ранее "Страна" сообщала, что в Вашингтоне Тихановской не удалось пересечься с Байденом.

Мы также рассказывали, что перед поездкой в США оппозиционерка неофициально встречалась в Литве с Владимиром Зеленским.