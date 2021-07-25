В Европе опять ливни. В Швейцарии рушатся дома, в Лондоне рушится инфраструктура. Видео
В воскресенье, 25 июля, в странах Европы, в некоторых из которых недавно уже произошли наводнения, вновь пошли дожди и начались грозы. Теперь от осадков страдают Британия и Швейцария.
Так, в столице Англии ливни вызвали наводнение, в результате чего в одном из лондонских районов был закрыт автомобильный тоннель. В Швейцарии наводнение разрушило инфраструктуру и повредило дома.
В газете The Independent сообщают, что от наводнения в Британии больше всего пострадали районы Клэпхэм и Кэмбервелл на юге Лондона, паводки также зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона.
Дорожно-транспортная полиция Лондона заявила, что больше всего от наводнения, спровоцированного сильными дождями, пострадал восток города.
"В настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - сказано в сообщении.
Anyone got a boat? #london #floodlondon #flood #storm #hackneywick pic.twitter.com/JSK11MG4z7— Callum Winn (@c_allumwinn) July 25, 2021
And again the skies have opened up 🙈 #rain #Switzerland please stay safe folks. #Wetter #Schweiz #Regen pic.twitter.com/aq7yxtBaW9— knicknack (@knicknack1) July 25, 2021
Как сообщала "Страна", на западе Германии готовятся к эвакуации из-за угрозы новых паводков. В Рейнланд-Пфальце сотрудники полиции призвали добровольцев, помогающих ликвидировать последствия наводнения в Германии, временно приостановить поездки в долину Ара, ставшую эпицентром происходящего.
Напомним, что число жертв наводнения в Европе выросло до двух сотен человек и почти 250 пропали без вести.