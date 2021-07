В воскресенье, 25 июля, в странах Европы, в некоторых из которых недавно уже произошли наводнения, вновь пошли дожди и начались грозы. Теперь от осадков страдают Британия и Швейцария.

Так, в столице Англии ливни вызвали наводнение, в результате чего в одном из лондонских районов был закрыт автомобильный тоннель. В Швейцарии наводнение разрушило инфраструктуру и повредило дома.

В газете The Independent сообщают, что от наводнения в Британии больше всего пострадали районы Клэпхэм и Кэмбервелл на юге Лондона, паводки также зафиксированы на востоке и северо-востоке Лондона.

Дорожно-транспортная полиция Лондона заявила, что больше всего от наводнения, спровоцированного сильными дождями, пострадал восток города.

"В настоящее время туннель Greenman закрыт. Пожалуйста, избегайте этого района и будьте осторожны на близлежащих дорогах, кольцевая развязка Redbridge также затоплена", - сказано в сообщении.

And again the skies have opened up 🙈 #rain #Switzerland please stay safe folks. #Wetter #Schweiz #Regen pic.twitter.com/aq7yxtBaW9