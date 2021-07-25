В Харькове в продаже выявили мороженое, в котором ранее обнаружили токсичное ядовитое вещество, которое используют для стерилизации медицинских инструментов - этиленоксид. Его приказали изъять из продажи.

Об этом в пятницу, 23 июля сообщили в пресс-службе главного управления Госпотребслужбы Харьковской области.

Как рассказали специалисты, в мороженом Mars Wrigley Confectionery, производителем которого является Франция, однако в Украине его завезено из Румынии, обнаружили этиленоксид. В частности, его добавили в добавку-стабилизатор.

Сообщается, что информация об обнаружении яда поступила из европейской системы быстрого реагирования по пищевым продуктам. Работники Госпродпотребслужбы потребовали изъять мороженое из продажи, конечный срок использования этой партии мороженого - до 31 марта 2023 года.

Этиленоксид - бесцветный газ со сладким запахом. Его используют для дезинфекции медицинских шприцев, потому что этиленоксид убивает большинство микроорганизмов. Для человека оксид этилена является сильным, но медленно действенным ядом. Он обладает наркотическими свойствами.

Также это токсичное вещество. Может вызвать отравление, а именно головная боль, одышка, тошнота и рвота. Порог восприятия человеком запаха оксиран - 1,26 мг / л.

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