В Министерстве иностранных дел Израиля впервые назначили посла в Объединенные Арабские Эмираты. Им стал Амир Хайек, который заменит временного представителя Еврейского государства Эйтана Наэ.

Об этом сообщает издание The Times of Israel в воскресенье, 25 июля.

Хайек является президентом Израильской гостиничной ассоциации. Ранее он возглавлял Ассоциацию производителей Израиля и был генеральным директором Министерства промышленности, торговли и труда.

"Амир Хайек, обладающий большим опытом и знаниями в области экономики и туризма, является именно тем человеком, который сможет институционализировать мост между Израилем и ОАЭ. После открытия посольств пришло время назначить первого посла в ОАЭ", - сказал глава МИД Израиля Яир Лапид.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Израиля со вступлением в должность. Ицхак Герцог - 11-й президент Израиля. Он был выбран Кнессетом в июне. Президент избирается на семь лет.

Позже состоялись их первые переговоры. Собеседники обсудили планы взаимного и одновременного открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.

Как сообщала "Страна", Израиль первым в мире проведет испытания вакцины от коронавируса в виде капсул. Вакцину компании Oravax Medical получат 24 добровольца.

Также мы писали о том, что новым послом Израиля в Украине стал Михаил Бродский. В начале своей карьеры он около 5 лет работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве.