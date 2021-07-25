Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут на саммит "Крымской платформы" в Киеве, запланированный на 23 августа. Вместо первых лиц в нем примет участие член правительства.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Журналистка поинтересовалась у дипломата, на каком уровне на саммите будут представлены США.

"От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно", - ответил Кент.

Он также добавил, что на этой неделе неформально встретился с лидерами крымских татар Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, а также заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой и депутатом Рустемом Умеровым для обсуждения ситуации на полуострове.

По мнению Кента, тему Крыма нужно обговаривать не только 23 августа - это должен быть длительный процесс.

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Ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем Владимир Зеленский придумал саммит "Крымская платформа", и прогнозировала, на что повлияет эта инициатива.

Мы также сообщали, что в Москве участие стран в "Крымской платформе" расценивают как посягательство на территориальную целостность России.