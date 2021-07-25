У села Хомы в Черниговской области в воскресенье, 25 июля, загорелось пшеничное поле. Спасателям удалось за три часа ликвидировать пожар.

Об этом сообщает в Фейсьуке Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

25 июля в ГСЧС поступила информация о том, что около 16:15 вблизи села Хомы Нежинского района на поле фермерского хозяйства "Луч" пшеница горит на корню. На место происшествия выехали спасатели.

Уже через полтора часа, в 17:55, пожар был локализован на площади 55 га, а в 19:13 - ликвидирован. По данным ГСЧС, жертв и пострадавших в огне нет.

К тушению привлекали 13 человек и четыре единицы техники, из них от ГСЧС - восемь человек и две единицы техники.

Как писала "Страна", из-за жаркой и сухой погоды синоптики предупредили о пожарной опасности в некоторых регионах Украины. Риск возгораний велик в Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской и Николаевской областях.

Также мы рассказывали о пожаре под Николаевом, в котором погибла 78-летняя женщина. Возгорание произошло в частном доме.