В Тбилиси мужчина чуть не совершил наезд на бывшую главу украинской Нацполиции, депутата парламента Грузии и лидера партии "Единое национальное движение" Хатию Деканоидзе. После происшествия полиция начала административное производство.

Об этом сообщает портал "Новости - Грузия".

Инцидент произошел в субботу, 24 июля, возле дома Деканоидзе на улице Нуцубидзе. Оппозиционерка давала комментарий журналистам телеканалов "Мтавари" и "Рустави-2", когда к ней внезапно приблизился легковой автомобиль. Деканоидзе успела отойти в сторону, потянув за собой корреспондента.

Управлявший авто молодой мужчина принялся грубо выражаться и показал нецензурный жест в адрес Деканоидзе, после чего ушел в сопровождении девушки.

И Деканоидзе, и журналисты, ставшие свидетелями инцидента, уверены, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Они уверяют, что неадекватный гражданин прямо угрожал им.

Спустя примерно шесть часов в МВД Грузии отреагировали на происшествие, начав административное расследование по статье "мелкое хулиганство". По решению суда нарушителю может быть назначен штраф в размере от 500 до 1 тысячи лари (4400-8800 тысяч гривен) или 15 суток ареста.

По данным "Мтавари", в связи с инцидентом Деканоидзе не вызвали в полицию для дачи свидетельских показаний.

Четыре года назад "Страна" сообщала об аресте в Грузии сына Деканоидзе за незаконное хранение наркотиков.

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