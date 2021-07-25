В Калифорнии (США) после месячной борьбы с Covid-19 скончался 34-летний житель Лос-Анджелеса Стивен Хармон, который жестко высмеивал в соцсетях кампанию вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Хармон был прихожанином харизматической евангелической мегацеркви Хиллсонг и ярым противником прививок.

"У меня 99 проблем, но вакцинации среди них нет", - писал мужчина в июне в Твиттере для своих 7 000 подписчиков.

Стивен лечился от пневмонии и COVID-19 в больнице за пределами Лос-Анджелеса, где и скончался в среду. За несколько дней до смерти он опубликовал свои фотографии на больничной койке.

"Пожалуйста, молитесь, меня хотят интубировать и поставить на искусственную вентиляцию легких", - сообщил он в одном из последних твитов.

Несмотря на борьбу с заболеванием, Хармон до последнего заявлял, что откажется от вакцинации, а от болезней его защитит вера. Даже перед смертью он шутил о пандемии и вакцинах, делясь мемами и говоря, что доверяет Библии, а не ведущему американскому специалисту по инфекционным болезням Энтони Фаучи.

Новость о смерти Хармона подтвердил основатель церкви Брайан Хьюстон.

"Бен только что передал нам ужасную новость о том, что наш любимый друг Стивен Хармон скончался от ковида. Душераздирающе", - написал Хьюстон в Твиттере.

А в Инстаграм религиозный деятель призвал прихожан церкви все же следовать указаниям своих врачей.

В последние недели в Калифорнии наблюдался рост случаев заболевания COVID-19, при этом большинство госпитализированных не привиты.

В прошлом году "Страна" рассказывала об иранском журналисте, который не верил в эпидемию и шутил над коронавирусом, но в итоге умер от него.

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