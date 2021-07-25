Вскоре после шумихи в Украине вокруг детской спортивной командой "Гитлеровцы" в связанный с фюрером скандал попал чешский разработчик компьютерных игр. Создатель развлечений Йон Аэгис выпустил игру "Вылечи Гитлера", где нужно предотвратить Вторую мировую войну и Холокост сеансами психотерапии с главой Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

Презентация игры появилась 22 июля на сайте сервиса Steam.

Английской название игры - Heal Hitler - созвучно с нацистским приветствием "Хайль Гитлер!".

Действие симулятора происходит в 1925 году, до прихода Гитлера к власти. Глава немецких национал-социалистов приходит к психотерапевту с проблемой: он не может сдерживать гнев. Игроку предстоит побороть его травмы, а в последствии и спасти мир от войны геноцида евреев при помощи методов фрейдистского и юнгианского психоанализа.

Говорить с Гитлером нужно во время трех сеансов терапии с интервалами в несколько месяцев. На каждой встрече у игрока есть от трех до восьми вариантов действий, которые в конечном счете повлияют на финал.

По словам Аэгиса, это разговорная игра и пройти ее можно менее чем за час. Разработчик утверждает, что серьезно подошел к своему детищу: тщательно исследовал отчеты о состоянии психики Гитлера, составленные Эрихом Фроммом, Карлом Густавом Юнгом и Отто Гроссом. А также изучил описания нацистского диктатора, принадлежащие людям, которые с ним встречались, включая его близкого друга Августа Кубичека и семейного врача Эдуарда Блоха.

"Вылечи Гитлера" доступна в Steam и сейчас стоит 89 гривен. Русский и украинский языки игра не поддерживает - только английский.

Трейлер игры

Случаи заигрывания с нацизмом в последнее время нередки - как в Украине так и в других странах. Например, в Херсоне молодые люди отметили день рождения Гитлера попыткой сжечь синагогу. Причем суд оставил их без реального срока.

А в Австрии отец и сын научили собаку зиговать и хранили дома предметы нацистского культа. В итоге сына приговорили к 15 месяцам условного срока, отцу дали один год.