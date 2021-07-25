В четверг, 22 июля, житель Одесской области обнаружил труп военнослужащего-контрактника, который служил в одной из воинских частей.

Он покончил с жизнью самоубийством через повешение в комнате своего дома. Солдату было 24 года.

Об этом сообщают источники "Страны".

Сообщается, что предсмертной записки погибший не оставил. Незадолго до этого от него ушла жена, жил парень в одиночестве. Труп без признаков насильственной смерти направлен в СМЕ.

Как сообщала "Страна", это не первая подобная смерть за последнее время среди военнослужащих. В одной из воинских частей в Одесской области сержант Вооруженных сил Украины повесился после разговора с женой.

Накануне военный поссорился со своей супругой, с которой находился в браке около 20 лет, и имел двоих детей.

Напомним, что в Харькове в госпитале скончался раненый на Донбассе украинский военный.