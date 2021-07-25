В столице Венгрии Будапеште прошел ежегодный гей-парад. На этот раз к нему присоединились тысячи венгров в знак протеста против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, недавно принятому парламентом страны.

О масштабной ЛГБТ-акции сообщает агентство Reuters.

Организаторы акции, состоявшейся 24 июля, обвинили венгерское правительство в том, что вместо защиты меньшинств оно использует законы для превращения в изгоев представителей ЛГБТК+.

"Этот закон - безобразие. Мы живем в XXI веке, когда такого не должно происходить. Сейчас не времена коммунизма, мы в ЕС, и каждый должен иметь возможность жить свободно", - сказал 27-летний Иштван, который пришел на марш со своим парнем.

Митинг поддержали 40 посольств и зарубежных культурных учреждений в Венгрии.

"В каждой стране мы поощряем шаги, направленные на достижение равенства и достоинства всех людей, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности", - говорится в совместном заявлении, подписанном по поводу мероприятия посольствами США, Великобритании и Германии.

В середине июня парламент Венгрии принял закон, который ставит под запрет пропаганду ЛГБТК+ среди несовершеннолетних. Документ запрещает распространять в школах материалы, которые поощряют гомосексуальность и изменение пола, а также устанавливает список организаций, которым разрешено проводить уроки полового просвещения.

По этому поводу Еврокомиссия возбудила судебный процесс против властей Венгрии. Европарламент призвал ограничить доступ страны в фондам ЕС. Также Еврокомиссия планирует подать в суд на Венгрию и еще Польшу из-за нарушений прав ЛГБТ.

После критики со стороны Европарламента и членов Евросоюза власти Венгрии решили провести референдум по закону об ЛГБТ-пропаганде.