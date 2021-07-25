С понедельника, 26 июля власти Португалии открывают въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами и отсутствием коронавируса в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие "безвиза" с Европейским союзом", - сообщил Кулеба.

Он подчеркнул, что перед покупкой билетов необходимо проверить все условия въезда в Португалию согласно интерактивной карты МИД.

Въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23 ч. 59 мин. 8 августа.

Решение может быть пересмотрено в любой момент.

Так, для въезда в Португалию необходимо предоставить:

справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.

Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране ЕС COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).

При этом гражданам Украины, которые не имеют европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешен при:

наличии действительного вида на жительство в Португалии (Residência) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до приезда или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов;

наличии документов, подтверждающих статус "члена семьи гражданина ЕС" и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный в течение не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов.

Как сообщала "Страна", с 27 июля гражданам Украины разрешен въезд в Испанию. Для въезда гражданам Украины потребуется во-первых биометрический паспорт, свидетельство о полной вакцинации либо недавний отрицательный ПЦР-тест, взятый за несколько дней до прибытия в страну.

Ранее гражданам Украины разрешили въезд в Нидерланды и только полностью вакцинированным - в Словакию.