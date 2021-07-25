В Финляндии отстранили от работы уже третьего полицейского, которого заподозрили в связях с праворадикалами. Его выявили во время расследования деятельности группы с правыми взглядами, в которой обсуждались массовые убийства и должностные преступления.

По данным журналистов, уволенный полицейский ранее состоял в праворадикальной WhatsApp-группе. Расследование их деятельности должно быть завершено осенью этого года, пишет издание Yle.

Сообщается, что подозреваемыми проходят пять полицейских, один охранник полицейского участка и еще семь человек. Полицейские работают или работали в Хельсинки, Восточной Уусимаа и Центральной Финляндии. Двое столичных полицейских уже были уволены ранее.

Третий уволенный, старший констебль полиции Восточной Уусимаа, в 2018 году по просьбе одного из членов созданной в WhatsApp группы без основания проверил данные человека в полицейском регистре и передал их просившему. Человек, которого надо было найти в регистре, снимал члена Вотсапп-группы и его машину перед полицейским участком.

Уволенный констебль считает, что основание у него было. В ходе допроса он сообщил, что в то время была волна краж со взломом у владельцев оружия. Поскольку член Вотсап-группы шел в полицию по вопросу ношения оружия, возникли подозрения, что снимавший его планирует проникнуть к нему домой.

Полицейский регистр можно использовать только для выполнения непосредственных служебных заданий.

И хотя обвинения не были предъявлены, полиция Восточной Уусимаа сочла проступок констебля очень серьезным. По мнению начальства, это подорвало доверие к тому, что полицейские выполняют свою работу должным образом. У человека, данные которого проверял констебль, не было записей в криминальном регистре. Полиция также попросила прокуратуру еще раз рассмотреть вопрос о предъявлении обвинений уволенному.

Согласно материалам предварительного расследования, в ноябре 2018 года в Востап-группе активно обсуждалась Украина и действующий на востоке страны батальон "‎Азов", который считается ультранационалистическим.



Уволенный полицейский рассказывал, что знаком с финским мужчиной, у которого есть соответствующие связи. Финн собирался поехать помогать своим друзьям и дал свой оптический прицел.

- Я хотел поддержать не деятельность "Азова", а просто друга, оказавшегося в сложной ситуации, - сказал на допросе констебль.

Полиция же заключила, что на основании переписки уволенный координировал сбор денег и вещей для членов "Азова".

По данным полиции 14 декабря 2018 года он отправил следующие личные сообщения члену Вотсап-группы:

"Привет. Не буду писать это в группу, потому что не всем нравится. Но я собираю помощь для Украины, для добровольцев. Сам я отдал свой прицел Vortex Viper PST. У них не хватает многого, в первую очередь оптики, биноклей ночного видения и т. д. Деньги тоже лишними не будут.

Как думаешь, ты и твой приятель сможете что-нибудь передать? Все будет доставлено с гарантией 100%, никаких провизий, оплаты доставки и тому подобного.Да, и тссс. Обо мне нигде не упоминать. Я только занимаюсь сбором и доставкой", - процитировали его переписку в полиции.

На допросе он заявил, что сбор так и не удался. Несмотря на это, полиция посчитала, что поддержка стороны военного конфликта не соответствует этике поведения полицейского.

Как сообщала "Страна", в Норвегии почтили память жертв, убитых 10 лет назад праворадикалом Брейвиком. Он взорвал начиненную взрывчаткой автомашину у правительственного комплекса в Осло, а затем отправился на остров Утойя, где расстрелял 69 участников молодежного летнего лагеря.

Также он позволял себе откровенные провокации, например, зиговал в суде.