Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Стране" подтвердил, что является противником идеи предоставления права Совету нацбезопасности и обороны формировать списки олигархов. Он будет настаивать на внесение своей правки в закон об олигархах, по которой определение этого статуса возлагается на специально созданную комиссию.

Спикер обосновал свою позицию тем, что в нынешнем виде закон создает конфликт интересов.

"Я член СНБО, и если у меня, не дай Бог, какая-то связь с олигархами, я буду играть сам против себя, голосуя за то, чтобы внести того или иного человека в список олигархов? Нет. Это конфликт интересов? Да. По закону я должен буду декларировать свои встречи с олигархами в реестре, и параллельно я голосую за его включение. Если мы говорим про законодательный конфликт интересов, я не могу принимать участие в голосовании СНБО, потому что потом это будет распространяться на меня", - объяснил политик.

Он добавил, что функционал СНБО четко выписан в Конституции и в законе о Совбезе: это консультационный, совещательный орган, который не должен вести реестры каких-либо личностей, "богатых или не очень богатых".

По мнению Разумкова, реестр олигархов должен вести орган при Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

"Такая комиссия должна быть автономной. В идеале на общественных началах, но при НАПК", - сказал спикер.

По его мнению, НАПК может технически обеспечить процесс.

"Для агентства это не станет серьезной дополнительной нагрузкой. Комиссия может заседать раз в месяц, принимать решение, попадает человек в этот список или нет, или он должен быть исключен из этого списка", - считает Разумков.

Он полагает, что комиссия должна избираться на конкурсной основе - тогда не будет претензий, что кто-то в угоду себе и своим интересам пытается регулировать процесс.

"Есть два субъекта, на которых будет действовать этот закон: на так называемых олигархов и на представителей власти. Тогда ни одни, ни вторые не смогут принимать решение по функционированию механизма", - сказал спикер.

Также он надеется, что его в этой комиссии не будет.

С полной версией интервью с Дмитрием Разумковым можно ознакомиться по ссылке.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о законе олигархах и его ключевых положениях.