Временный поверенный США в Украине Джордж Кент дал вчера первое большое интервью после назначения в Украину.

Он рассказал "Радио Свобода", сколько денег американцы ежегодно тратят на Украину, что ждут уголовных дел на Коломойского и даже намекнули, что не против его экстрадиции в США. И почему встреча Зеленского и Байдена перенеслась на месяц позже.

По Донбассу Кент дал понять, что Штаты против формулы Штайнмайера (выборы до возвращения границы), а остановить войну можно лишь "давлением на Россию". То есть по сути это продолжение политики "ни мира, ни войны".

Кстати, очень показательное заявление на фоне слухов о "сделке по Украине", которую могут заключить Путин и Байден (или уже даже якобы заключили) после саммита в Женеве.

"Страна" проанализировала высказывания исполняющего обязанности посла США.

Почему задержали встречу Зе и Байдена

Поверенный объяснил, почему встречу с Зеленским Байден перенес с июля на август. Оказывается, этот вопрос оговаривался сразу при телефонном разговоре двух президентов.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позднее летом", - сообщил Кент.

Напомним, украинская сторона о "позднее летом" ничего не говорила, заявляя только об июле. То есть либо на Банковой что-то не договорили, либо представитель США решил прикрыть главу Белого дома.

Кстати, касаясь переноса этой встречи, Джордж Кент ушел от вопроса, не связана ли задержка с недовольством американцев по "Нафтогазу". Правительство весной, напомним, уволило главу компании Андрея Коболева в обход подконтрольного Западу наблюдательного совета. Это вызвало раздражение в США.

Причем ушел от ответа Кент несколько топорно: на прямо поставленный вопрос о "Нафтогазе" стал говорить о "Северном потоке-2". Хотя ниже по тексту интервью тема газового монополиста все равно всплыла. Но уже без привязки ко встрече. Тогда дипломат согласился дать ответ.

Он дал понять, что интересы Запада в Украине сосредоточены на двух направлениях: не только в судебной системе, но и в крупнейших госкомпаниях.

"Если Украина хочет, чтобы инвесторы вкладывали свои средства сюда, чтобы экономика была успешной, то их интересует не только система правосудия, но и возможность иметь в Украине надежных партнеров. Поэтому это не только вопрос "Нафтогаза". Этот вопрос и других институтов, например, "Укроборонпрома", "Сбербанка", "ПриватБанка", "Укрзализныци" и других", - заявил Кент.

США и украинские олигархи

На вопрос о том, как Штаты относятся к затеянной Зеленским деолигархизации, Кент сказал, что к ней у Вашингтона свои "советы".

"Я согласен с целью - деолигархизация. Как это делается - это другой вопрос. Есть разные детали... Мы всегда общаемся с украинскими партнерами и делимся нашими советами", - отметил он.

Вряд ли бы временный поверенный говорил о "наших советах", если бы украинские рецепты такой борьбы американцев полностью устраивали.

Судя из дальнейших заявлений, претензий у Кента две.

Процесс, начатый украинской властью, по логике американцев, должен расчистить поле от нынешних бизнесменов-монополистов. Кент сказал, что главная цель процесса деолигархизации - "чтобы пришли другие, новые компании", у которых не будет влияния на политику.

Очевидно, что имеются в виду западные корпорации, которых олигархи, пользуясь связями во власти, не допускают на украинский рынок. И законопроект Зеленского этой проблемы не решает. Он лишь усиливает зависимость олигархов от власти, но не лишает их активов и влияния на экономику.

Вторая претензия - отсутствие уголовных дел на Игоря Коломойского, без чего, по мнению Штатов, деолигархизация выглядит как профанация.

Рассказывая, какие дела заведены на Коломойского в Америке, он дал понять, что и Украине надо сделать то же самое.

"Если было не все по закону у нас (в США - Ред.) - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - сказал представитель Госдепартамента.

Но из следующей цитаты становится понятно, что дело это не только "наше". Кент напомнил историю бизнесмена Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии, хотя американцы требуют его экстрадиции к себе.

"Мы действительно боремся, когда есть преступность у нас, преступные действия различных лиц, в частности украинцев. Например, бывший премьер Лазаренко сидел у нас 10 лет. Фирташ сейчас - в Австрии. Мы хотим, чтобы они отправили его в Чикаго, чтобы он тоже был под судом. Посмотрим, какой будет судьба господина Коломойского", - многозначительно провел параллели Кент.

То есть, надо полагать, американцы не против выдачи Коломойского в США.

Никакой "формулы Штайнмайера"

Главное заявление Кента по Донбассу касается формулы Штайнмайера - механизма, по которому выборы на Донбассе проводятся до передачи Украине границы.

Украина еще осенью и зимой 2019 года обязалась узаконить эту формулу и принять под нее нормы о выборах на неподконтрольных территориях. Но с тех пор так этого и не сделала.

В июле Германия дважды потребовала от Киева исполнить свое обязательство. Многие после этого заговорили о том, что это едва ли не консолидированная позиция Германии с американцами, которые только что договорились о запуске "Северного потока-2".

Но Джордж Кент эти надежды развеял. "По моему мнению, "формула Штайнмайера" не является формулой для решения всех вопросов. Для выборов должны быть условия, чтобы была возможность их нормально провести", - заявил он, по сути повторив украинскую точку зрения.

Далее он сказал, что в войне виновата лишь Россия, поэтому и заканчивать войну должна Москва, а не Киев. "Нормандский формат" Кент назвал "трое против одного" - Франция, Германия и Украина против России. Причем симпатии Кента на стороне первой тройки.

Последнее заявление прозвучало, видимо, для того, чтобы обосновать ненужность появления в этом формате еще и США. Кент вообще выразил скепсис по поводу разного рода консультаций, заявляя, что российские войска все равно десятилетиями не уходят из зон конфликтов - Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Главный рецепт Кента по Донбассу - "и Украина, и США, и Германия, и Франции, другие должны давить на Россию". Судя по этим словам, ни о какой сделке между Байденом и Путиным после Женевского саммита относительно Украины речи пока не идет.

Ну либо на нее решили пока публично даже не намекать.

Интересные заявления. Кратко

- Кент рассказал, что четыре месяца учил украинский язык до своего последнего назначения в Киев. То есть приезд чиновника Госдепа в Украину был делом, решенным почти сразу после инаугурации президента Байдена.

- представитель Госдпартамента назвал общую ежегодную сумму поддержки Украины со стороны Конгресса США - до 750 миллионов долларов. Он сказал, что таких стран в мире "максимум четыре-пять".

- Кент не подтвердил и не опроверг слухов о том, что Банковая просила США ввести санкции против главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Но, судя по его ответу, такая просьба была.

"Мы всегда ищем возможность использовать механизмы в нашем законодательстве поддержать верховенство права и бороться с коррумпированными официальными лицами. Я могу сказать только это", - заявил посол.

- на саммит "Крымской платформы" от США приедет кто-то из членов правительства, но не президента, ни вице-президента не будет.

- Кент прокомментировал "китайский разворот", который пообещал Западу советник Ермака Алексей Арестович. По мнению посла, Арестович выражал свое личное мнение, которое позицию руководства страны не отражает.

"Я никогда не встречался с ним. Не думаю, что он представляет позицию руководства страны", - сказал чиновник Госдепа.

При этом тема американцев явно беспокоит: Кент пообещал, что по этому поводу будет встречаться с украинскими представителями.



"У нас будут встречи на этой неделе с официальными лицами из МИД, Кабмина и на Банковой - думаю, там прозвучит непосредственная информация по этому и будет озвучена позиция государства", - заявил посол.

Полная версия интервью с Джорджем Кентом