Руководитель Ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун допустил, что в отношении непривившихся от коронавируса граждан в стране могут ввести серьезные ограничения. По его словам, это произойдет в случае существенного прироста числа заразившихся.

Об этом чиновник заявил в интервью газете Bild am Sonntag, которое вышло 25 июля.

"Вакцинированные будут определенно иметь больше свобод, чем непривитые", - сказал Браун.

Он обосновал это тем, что власти обязаны защищать здоровье граждан и в случае высоких темпов распространения коронавируса. Несмотря на развитую практику тестирования, непривитым придется сократить свои контакты.

"Это может также означать, что определенные действия, например, посещения ресторанов, кино, стадионов, даже для сдавших тесты непривитых станут недоступны, поскольку риск слишком велик", - заявил глава офиса Меркель.

Браун также предрек, что при негативном сценарии развития ситуации показатель распространения коронавируса может составить к концу сентября до 850 случаев на 100 тысяч жителей в течение недели. Сейчас этот показатель составляет 13,8 случая. В такой ситуации, по словам Брауна, количество инфицированных достигнет нового рекордного уровня, что приведет к новым ограничениям.

Против предложения главы офиса Меркель уже выступили некоторые немецкие политики, включая лидера Христианско-демократического союза Армина Лашета. В интервью телеканалу ZDF он сказал, что не поддерживает обязательную вакцинацию и оказание давления на непривитых от коронавируса.

Сейчас в ФРГ действует правило, согласно которому вакцинированные, выздоровевшие и сдавшие отрицательный тест имеют одинаковый доступ на те или иные мероприятия.

"Это хороший принцип. В свободном государстве права прописаны не только для определенных групп", - подчеркнул Лашет.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, за последние сутки в Германии коронавирусом заразились 1 387 человек. Число выявляемых каждый день случаев инфицирования в ФРГ растет с начала июля.

Сейчас в Германии кроме масочного режима в торговых точках и других заведениях почти ничто не напоминает о локдауне. Накануне в Берлине даже прошел ЛГБТ-парад, в котором участвовали десятки тысяч человек. Во многих ресторанах уже не просят посетителей регистрироваться через специальное мобильное приложение, а на улицах германской столицы снова появились туристы, правда, пока в основном из соседних стран Европы.

В то же время рост числа инфицированных вызывает тревогу политиков. На текущей неделе канцлер Ангела Меркель указала на то, что динамика распространения коронавируса беспокоит власти.

"У нас снова рост по экспоненте", - констатировала Меркель. Она призвала соблюдать правила социальной дистанции и масочный режим, а также заблаговременно разработать меры для защиты от распространения ковида.

Между тем в украинском Минздраве тоже задумались над введением привилегий для вакцинированных от коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Западной Европе, в частности во Франции, прокатились протесты против ковидных ограничений.