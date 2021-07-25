Временный поверенный в делах США в Украине и заместитель госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал, что ежегодно наша страна получает от Конгресса помощь в размере около 750 млн долларов.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях - до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно", - сказал он.

Также Кент уточнил, что объемы помощи Киеву не зависят от того, "представители какой партии занимают руководящие посты в США".

"И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", - добавил дипломат.

Кент рассказал о сумме помощи, которую Украину получает от США. Смотреть с 07:23. Видео: YouTube/Радио Свобода

Напомним, в ходе этого же интервью Джордж Кент рассказал, как ему удалось выучить украинский язык. По его словам, сначала украинский язык он изучал в институте, после начал работу в Киеве.

Также "Страна" приводила слова Кента о том, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшие недели назовет имя американского посла в Украине.