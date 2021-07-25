В субботу, 24 июля певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала свой 52-й день рождения на яхте в Сен-Тропе (Франция). Она опубликовала в Instagram свои фотографии с арендованной яхты.

По данным журналистов Daily Mail, в Сен-Тропе Аффлек и Лопес арендовали судно стоимостью $110 миллионов. Во Францию актер и певица прилетели на частном самолете.

Фото: instagram.com/jlo

На одной из фотографий Лопес целуется с актером Беном Аффлеком. Они встречались уже несколько месяцев, но до сих пор скрывали от публики свои чувства. Публикацией фото совместного поцелуя Дженнифер, вероятно, решила показать всем, что они – пара.

Фото: instagram.com/jlo

Всего за несколько часов публикация Дженнифер с фотографиями в бикини собрал более трех миллионов лайков и сотни тысяч поздравлений. Одной из тех, кто поздравил певицу с днем рождения в комментариях стала и Ким Кардашьян.

Как сообщала "Страна", Дженнифер Лопес после расставания с бейсболистом начала встречаться с Беном Аффлеком. Сам Аффлек во время общения с журналистами признался, что поддерживает с актрисой контакт и очень уважает ее.

Напомним, что после операции на ягодицах умерла "мексиканская Ким Кардашьян". Причиной смерти девушки стали медицинские осложнения.