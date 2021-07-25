В Министерстве здравоохранения Украины рассматривают предложение ввести ряд привилегий для вакцинированных от коронавируса COVID-19 граждан. Окончательное решение об этом необходимо принять соответствующим постановлением Кабинета министров.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, его цитирует "Апостроф".

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую ​​возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки от COVID-19", - сказал главный санврач.

По его словам, во время карантина уже вакцинированные граждане смогут посещать различные заведения.

"Среди различных опций, в том числе, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привиты от COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - подчеркнул главный санврач.

Как сообщала "Страна", во Львовской области у трех человек выявили штамм "Дельта". При этом исполняющая обязанности генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко заявила, что дважды вакцинированные люди на 80% защищены от тяжелого течения ковида штамма "Дельта".

Также уже и в Киеве выявили шесть случаев инфицирования пациентов индийским штаммом коронавируса "Дельта".