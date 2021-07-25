Британские и американские ученые выяснили, что у перенесших коронавирус пациентов массово наблюдается когнитивный дефицит. Данный эффект наблюдается даже у тех, кто выздоровел.

Об этом говорится в журнале The Lancet.

Так, ученые давно подозревают, что коронавирус ухудшает когнитивные способности у больных, наряду с другими продолжительными симптомами Covid-19. Есть исследования, которые выявили неврологические нарушения у тяжело переболевших пациентов.

Для проверки этих опасений, ученые собрали данные 81 тысячи человек. Информация показала, что есть существенное снижение интеллекта после перенесенного коронавируса. В частности, это касалось тех пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

При этом, с учетом имеющихся данных исследователи предположили, что уровень интеллекта не восстанавливается даже со временем.

Напомним, зимой ученые из США установили, что новый коронавирус способен проникать в мозг, чем объясняются поражения нервной системы при Covid-19. А сейчас их соотечественники под руководством нейробиолога Джозефа Глисона установили вероятный путь попадания коронавируса в мозг.

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