Ученые выяснили, что коронавирус снижает интеллект у зараженных
Британские и американские ученые выяснили, что у перенесших коронавирус пациентов массово наблюдается когнитивный дефицит. Данный эффект наблюдается даже у тех, кто выздоровел.
Об этом говорится в журнале The Lancet.
Так, ученые давно подозревают, что коронавирус ухудшает когнитивные способности у больных, наряду с другими продолжительными симптомами Covid-19. Есть исследования, которые выявили неврологические нарушения у тяжело переболевших пациентов.
Для проверки этих опасений, ученые собрали данные 81 тысячи человек. Информация показала, что есть существенное снижение интеллекта после перенесенного коронавируса. В частности, это касалось тех пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.
При этом, с учетом имеющихся данных исследователи предположили, что уровень интеллекта не восстанавливается даже со временем.
Напомним, зимой ученые из США установили, что новый коронавирус способен проникать в мозг, чем объясняются поражения нервной системы при Covid-19. А сейчас их соотечественники под руководством нейробиолога Джозефа Глисона установили вероятный путь попадания коронавируса в мозг.
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