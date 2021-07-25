Временный поверенный по делам США и заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал, как ему удалось выучить украинский язык.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Не было сложно. Я работал здесь в посольстве в Киеве, в Украине, две каденции. Сначала я был только русскоязычным сотрудником посольства. И я обещал украинским друзьям, что если у меня будет возможность вернуться, то обязательно буду изучать украинский язык, и уже во второй каденции - говорить на украинском. Ну, и раньше я работал в Польше. Знание польского и русского языков были очень полезны", - сказал он.

В то же время Кент уточнил, что изучал украинский язык "в нашем институте четыре месяца, и затем начал работу здесь, в Киеве".

Напомним, запрет на въезд в США Игорю Коломойскому - это первый шаг, который находился в компетенции Госдепа. Впереди - вопросы, которые в распоряжении ФБР и Минюста США, считает временно поверенный по делам США в Украине Джордж Кент.

Также "Страна" писала, что заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что администрация президента США Джо Байдена назовет имя посла в Украине в ближайшие недели.