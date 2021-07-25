В Японии на Олимпийских играх украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин принес вторую бронзовую медаль в копилку нашей сборной.

Он со счетом 15:12 победил итальянца Андреа Сантарелли.

Сантарелли сперва вышел вперед с результатом 4:1, однако украинец сумел перехватить инициативу и довел встречу до победы.

На своем пути к бронзовой медали Игорь Рейзлин победил сначала швейцарцев Бенджамена Штеффена (15:11) и Макса Гейнцера (15:12). А в 1/4 финала Рейзлин победил Мохаммеда Ельсайеда из Египта - 15:13. В полуфинале Рейзлин уступил французу Ромену Канноне.

Это вторая медаль Украины на Олимпиаде. Ранее бронзу выиграла дзюдоистка Дарья Билодид.

Напомним, ранее мы писали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио стартовала с победы. 26-летняя спортсменка добыла нелегкую победу над немкой Лаурой Зигемунд.

Корме того, украинские сестры-теннисистки Надежда и Людмила Киченок квалифицировались во второй раунд Олимпиады-2020, обыграв в трех сетах представительниц Индии - Саню Мирзу и Анкиту Райну.

Также сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид впервые прокомментировала свою "бронзу", которую она завоевала на Олимпийских играх в Токио.

Также мы писали, что украинский спортсмен Павел Коростылев занял четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как спортсмены сборной Украины выступили в первый день Олимпиады.