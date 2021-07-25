Утром в воскресенье, 25 июля, в Хорватии автобус попал в аварию, в результате чего погибли десять человек, еще как минимум 45 получили различные травмы.

Об этом сообщает AP.

ДТП со смертельны исходом случилось около 06.00 неподалеку от города Славонский Брод на автодороге от столицы Хорватии Загреба к границе с Сербией.

На фотографиях с места происшествия видно автобус, лежащий на обочине трассы. Вокруг автобуса пожарные и спасатели, после аварии движение по автодороге было остановлено.

В местной полиции заявили, что автобус с косовскими номерными знаками следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштину, расположенную к югу от Сербии.

Причины аварии пока неизвестны.

По официальным данным, в автобусе ехали 67 пассажиров, среди которых были и дети.

Руководитель местной полиции Франьо Галич охарактеризовал ДТП как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел".

45 пострадавших были доставлены в больницы в городе Славонский Брод. Местные медики сообщили, что у восьми из них серьезные травмы в результате ДТП.

Напомним, ранее на Кубани автобус с туристами улетел в кювет. Один человек погиб, 19 пострадали.

Также сообщалось, что в Луганской области перевернулся автобус "Харьков - Станица-Луганская". Пострадали 9 человек.