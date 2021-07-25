В Кировоградской области трагически умерли две девочки 2013 и 2014 годов рождения. Трагедия произошла на местном пруду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Чрезвычайное происшествие случилось 24 июля в селе Коротяк. По предварительным данным дети находились возле водоема и в какой-то момент скрылись из поля зрения взрослых. В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, в 22:00 водолазы ГосЧС нашли и подняли тело второй девочки", - рассказали спасатели.

Всего с начала года, утверждают в ГСЧС Украины, в стране на водных объектах погибли 866 человек. Из них 94 – дети.

Напомним, что в Киеве в парке Партизанской славы рано утром в среду, 21 июля наряд Муниципальной охраны нашел на берегу водоема брошенные вещи, рядом с которыми никого не было. В результате для поисков пропавшего человека вызвали полицию и службу спасения.

Также мы писали, что в Украине рекордно выросла смертность на воде. По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.