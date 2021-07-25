В Измаиле Одесской области один из руководителей патрульной полиции наодалживал денег и обворовал квартиру, а затем подался в бега. Это корреспонденту "Страны" подтвердил источник в одесской полиции.

Заместитель главы патрульной полиции Измаила Иван Митькин за последние полгода одалживал крупные суммы у своих сослуживцев и знакомых бизнесменов - от десяти до пятидесяти тысяч долларов. Якобы под свой бизнес - скупку у фермеров зерна и перепродажу пшеницы.

В общей сложности полицейский занял 300 000 долларов.

Когда кредиторы попытались выяснить, когда полицейский отдаст денег, Иван Митькин пообещал им все скоро вернуть. Однако вскоре поступило заявление от одного из его сослуживцев о том, что полицейский обокрал квартиру. Затем полицейский исчез. Открыто уголовное производство, а полицейский объявлен в розыск криминальной полицией.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Одессе полиция задержала "активиста", обвиняемого в вымогательстве и крышевании криминала.

Также мы рассказывали, что в Одессе убийца известного боксера Лащенко дал первые за четыре года показания.