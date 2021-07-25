Вертолет Ingenuity, прилетевший вместе с марсоходом Perseverance, продолжает свою миссию на Красной планете. Теперь он совершил свой самый длинный перелет протяженностью более километра, что стало его десятым по счету полетом в марсианском небе.

Об этом сообщили в NASA.

"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется "Поднятые хребты". Это был самый сложный полет с 10-ю пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance", - говорится в сообщении.

В полете вертолет Ingenuity сфотографировал район "Поднятые хребты" это каменные образования внутри кратера Езеро на Марсе. До этого вертолет-дрон летал не дольше 39 секунд.

Напомним, 19 апреля 2021 вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Работа Ingenuity была изначально рассчитана на 31 день, однако впоследствии было принято решение продолжить испытания аппарата. В его задачи входит аэрофотосъемка окружающей марсоход местности.

Ранее в NASA сообщили о самом сложном полете "марсианского вертолета" Ingenuity.