Ingenuity пролетел больше километра на Мерсе. Фото: Твиттер

Вертолет Ingenuity, прилетевший вместе с марсоходом Perseverance, продолжает свою миссию на Красной планете. Теперь он совершил свой самый длинный перелет протяженностью более километра, что стало его десятым по счету полетом в марсианском небе. 

Об этом сообщили в NASA.

"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется "Поднятые хребты". Это был самый сложный полет с 10-ю пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance", - говорится в сообщении.

В полете вертолет Ingenuity сфотографировал район "Поднятые хребты" это каменные образования внутри кратера Езеро на Марсе. До этого вертолет-дрон летал не дольше 39 секунд.

Ingenuity впервые преодолел больше километра в небе МарсаПост NASA в Твиттер

Напомним, 19 апреля 2021 вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе. Работа Ingenuity была изначально рассчитана на 31 день, однако впоследствии было принято решение продолжить испытания аппарата. В его задачи входит аэрофотосъемка окружающей марсоход местности.

Ранее в NASA сообщили о самом сложном полете "марсианского вертолета" Ingenuity.

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