В Украине позавчера запретили работу крупнейшего на пост-советском пространстве онлайн-магазина Wildberries. Он занимает первое место в России, и вышел на украинский рынок год назад.

Сразу после выхода в ассортименте магазина обнаружили "патриотические" российские товары, вроде футболок с Путиным или "антиукраинские" книги. Но после каждой такой претензии Wildberries закрывал спорные категории товаров.

Но санкции против него Владимир Зеленский все равно ввел.

При этом аналогичной "зрадой" продолжают торговать другие онлайн-ритейлеры вроде американского "Амазона". Их, разумеется, запрещать никто не собирается.

"Страна" разбиралась в том, как из Украины выдавливают очередной российский бизнес.

Что это за магазин и как он появился в Украине

Wildberries - это крупнейший в России онлайн-магазин. Там продают одежду, обувь, еду, бытовую технику, ювелирные изделия, лекарства и многое другое.

"Дикие ягоды" (так переводится название с английского) - это посредническая торговая площадка, где свои товары предлагают другие бизнесмены. Но продажу, доставку и оплату проводит Wildberries.

Рынок магазин сумел захватить благодаря ценовой политике - от продавцов требуют демпинга и порой им даже приходится какое-то время торговать по себестоимости или в убыток. Но потом, если товар продается, прибыль поступает за счет высоких оборотов.

Если покупатель нашел такой же товар дешевле, то Wildberries опускает цену до этого уровня. При этом есть и контроль качества, то есть низкая цена соседствует с тем, что товар сам по себе не бросовый.

Таким образом, предлагая товары по минимальной цене, компания сумела стать №1 на российском рынке. Также она работает в ряде стран Азии и Восточной Европы.

Владелица компании - российская бизнес-вумен Татьяна Бакальчук. Ей принадлежит 99% компании. Еще 1% принадлежит ее супругу Владиславу Бакальчуку.

Состояние хозяйки Wildberries оценивается в 1,4 миллиарда долларов, и этой весной Forbes поставил ее на первое место среди богатейших женщин России - среди тех, кто сделал себя сам: то есть не унаследовал бизнес, а создал его с нуля.

Татьяна Бакальчук. Несмотря на украинскую фамилию, у бизнес-вумен корейские корни

Wildberries в Украине

В Украину этот бизнес зашел в сентябре 2020 года и начал работать через партнерские логистические компании.

Но сразу попал в скандал: на сайте нашли футболки с символикой России, портретами Путина верхом на медведе и "вежливых людей".

Поднялась большая волна "зрады". После которой магазин быстро ограничил доступ к подобным товарам с территории Украины. И с тех пор вопрос был закрыт - Wildberries продолжал работать в стране.

Хотя в январе компанию атаковали украинские чиновники. Гостелерадио заявило, что будет добиваться внесения магазина в санкционные списки за распространение "антиукраинских" книг.

"Очевидно, что санкционный список будет пополняться, в том числе и за счет книгораспространителей. Вероятно, в нем окажется крупнейший российский онлайн-ритейлер "Wildberries", который, получая доходы и прибыли на украинском рынке, налоги платит в бюджет государства-агрессора. Мониторинг всех его ресурсов выявил целый "букет" нарушений украинского законодательства. Достаточно уже того, что адаптированный для украинского рынка сайт Wildberries.ua торгует книгами в Украине, не получив свидетельства о внесении в Госреестр субъектов издательского дела", - излагал свои претензии начальник "книжного" отдела ведомства Сергей Олейник.

Он также заявил, что магазин продает книги авторов, которые внесены в список персон, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. "Зраду" Олейник увидел и в низких ценах.

"Как Вам "Завтрак у Тиффани" за 39 гривен или "Остров сокровищ" за 32 гривны? Словом, честной конкуренцией здесь и не пахнет", - возмущался чиновник. Правда, примеров враждебной украинцам литературы он так и не назвал.

Как видим, Гостелерадио даже не попыталось подать на магазин в суд и решить вопрос по закону - сразу стали грозить санкциями. Затем прошло семь месяцев, и магазин никто не трогал (или же шли какие-то закулисные торги). И только в июле по "Диким ягодам" проехался каток СНБО.

Битва с нарративами

23 июля Владимир Зеленский узаконил санкции против магазина и его российских владельцев. Причем без объяснения причин.

После посыпавшихся вопросов, о причинах решил рассказать министр культуры Александр Ткаченко.

"Ритейл из РФ, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат - не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries.

Благодарен Президенту и СНБО, которые поддержали нашу инициативу и ввели санкции против этой компании. Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам - не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг - российские ОТТ-платформы", - написал он в Telegram.

ОТТ-платформы - это онлайн-кинотеатры или агрегаторы телеканалов. То есть их в Украине тоже планируют запретить. Правда, не совсем понятно, каким образом: учитывая, что работают они через приложения для телефона или смарт-ТВ.

Но вернемся к Wildberries. Интересно, что после того, как в январе магазин упрекнули в распространении "антиукраинской" литературы, раздел с книгами пропал из каталога украинской версии сайта. Как в сентябре оттуда мгновенно после критики "потерялись" футболки с Путиным.

Однако в посте министра Ткаченко появилась новая претензия - российская военная форма и атрибутика, которая действительно пока еще продается на сайте. Например, есть там нашивки с российским гербом.

Но, учитывая, как оперативно магазин ограничивал доступ к другой подобной продукции, он скорее всего закрыл бы доступ и к этой - если бы власти обратились по этому поводу. Но был избран путь санкций. То есть целью было закрыть именно этот бизнес без просьб и предупреждений (не исключено, что в интересах его конкурентов).

Это доказывается и тем, что другие аналогичные платформы с такими же товарами продолжают работать в Украине. Но их никто не трогает - поскольку магазины это американские.

Например, "Амазон", работающий по тому же принципу, что и Wildberries: продавцы могут сами предлагать на этой площадке свой товар. Пользователи Сети нашли на "Амазоне" массу российских товаров, за которые закрывают "дикие ягоды".

Например, футболки с Путиным на медведе и слоганом "Россия, вперед!".

Или "Вежливость города берет" с намеком на аннексию Крыма.

Но не приходится сомневаться, что на американский интернет-магазин Украина санкций не наложит - максимум, попросит не показывать для украинских пользователей те или иные товары. Но, скорее всего, очень и очень вежливо.

В Украине сайт Wildberries в Украине еще доступен. И сама компания проблемы не комментировала.

Впрочем, российские аналитики уверены, что серьезно бороться за украинский рынок ритейлер не станет: весь зарубежный бизнес компании составляет меньше 5% в структуре выручки. Украинская же часть этого пирога - еще меньше.