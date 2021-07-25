В воскресенье, 25 июля, на юго-востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой в 3,7 балла. Это случилось в 54 км от Тбилиси.

Об этом сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12:02 по киевскому времени в регионе Квемо Картли. Это в 13 км к юго-западу от районного центра Цалка, возле села Саламалейки.

На данный момент известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Напомним, в субботу, 10 июля 2021 года в 07:14 минут по местному времени в Таджикистане произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился в 165 км от Душанбе и на 21 км восточнее от Раштского района. Пострадали жилые дома, также есть погибшие. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов, в Душанбе 2-3 балла.

Также недавно на востоке Франции произошло землетрясение, спровоцированное людьми. Ранее местная региональная администрация наложила запрет на проведение работ по возведению геотермальной ТЭЦ. Это произошло после целой серии сейсмических явлений, вызванных перераспределением давления подземных вод из-за строительства.