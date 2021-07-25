Четыре человека стали жертвами очередного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в воскресенье, 25 июля, в Полтавской области.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"25 июля в ГСЧС поступила информация, что около 05:00 возле села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р-60 "Кролевец - Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

Для извлечения тел погибших на месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники.

Напомним, в субботу, 24 июля в Киеве произошло тройное ДТП на бульваре Леси Украинки. Пострадали автомобили марок Audi и Daewoo. Также на месте ДТП было такси марки Hyundai.

Также мы писали, что в Лодзинском воеводстве Польши произошла авария, в результате которой пострадали десять человек. Среди них семеро из Украины.

Позже советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц сообщил, что в результате которой пострадали десять человек (семеро из них украинцы), стало известно о смерти одного украинца.