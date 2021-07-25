В селе Нечаянное Николаевской области в результате пожара погибла 78-летняя женщина.

Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

"Поступило сообщение от соседей, что горит частный дом на ул. Гагарина, с. Нечаянное Нечаянской территориальной общины Николаевского района. ...На месте обнаружено тело женщины 1943 г. р. без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали огонь за полтора часа. На месте также работали сотрудники полиции и медики. Причины пожара пока не установлены.

Напомним, в ночь на субботу, 24 июля, в Кривом Роге произошел пожар в доме престарелых, из-за чего пришлось эвакуировать 22 человека. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что пожар возник в хозяйственной комнате, которая расположена на первом этаже трехэтажного дома. На момент возгорания внутри здания находилось 25 человек. 22 из них - пенсионеры.

Также мы писали, что днем в субботу, 24 июля, прямо на Крещатике в центре Киева вспыхнул пожар.

Как позже рассказали спасатели, причиной масштабного возгорания, которое произошло в центре Киева, 24 июля, стал поджог мусорного бака.