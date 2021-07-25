В субботу, 24 июля, Бельгию после сильных грозовых дождей опять накрыла мощная волна наводнений.

Об этом сообщает DW.

Так, наводнение в основном коснулось районов южной франкоязычной области Валлонии. Бельгийский кризисный центр рассказал, что особенно сильно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. А вот город Динан получил значительные разрушения - в населенном пункте вода смывала машины.

Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд. Однако, согласно последним данным, в результате инцидента жертв не было.

⛈ Les dégâts sont conséquents à Dinant (Belgique) après les inondations importantes survenues hier soir au passage d'un orage diluvien. (© Dennis Addams) pic.twitter.com/Je8CDsoH1o — Météo Express (@MeteoExpress) July 25, 2021

А в Намюре из-за сильных ливней произошел селевой оползень.

До этого мы писали, что сильные дожди, которые с начала недели обрушились на Европу, вызвали крупнейшее за последние два десятка лет наводнение. В Германии из берегов вышел Рейн и его притоки. Количество погибших там по разным оценкам более сотни человек. Еще почти тысяча не выходит на связь.

Также "Страна" рассказывала, что в Бельгии, где произошло мощное наводнение, в городе Пепинстер во время интервью его мэра Филиппа Годена частично обрушился один из домов.