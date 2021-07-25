В парке развлечений Planet Fun в Северной Ирландии аттракцион рухнул на людей, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Breaking News Now.

Так, 24 июля на одном из аттракционов произошел сбой - сорвавшиеся качели вылетели за пределы периметра, ударились о строение и упали прямо на посетителей. Трое детей были госпитализированы, их состояние медики оценивают как стабильное. Остальные пострадавшие получили легкие повреждения, поэтому отказались от госпитализации.

"Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно", - рассказал один из свидетелей.

По его словам, посетители сильно испугались из-за инцидента, поэтому часть из них "больше не сможет посещать парки развлечений".

Ранее мы писали о том, что в Кирилловке Запорожской области, которая входит в десятку популярных направлений отдыха украинцев, трагически погиб работник расположенного на пляже аттракциона. 22-летний парень получил смертельный удар электрическим током, когда надувал горку.

Также в прошлом месяце в Вознесенске Николаевской области во время празднования дня города произошло ЧП на аттракционе. В результате несколько человек получили травмы.