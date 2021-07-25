В Украине из-за жаркой и сухой погоды синоптики предупредили о пожарной опасности в ряде регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 25 июля.

По данным синоптиков, сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, а 26 июля и во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

При этом в ГСЧС предупредили, что жаркая погода с риском пожаров возможно сохранится в течении двух дней.

Напомним, недавно мы писали, что в Бердянске, Запорожской области, во время непогоды погибли двое человек. Это произошло при обрыве проводов и попадания их на подтопленный участок.

Как сообщала "Страна", ранее синоптики Укргидрометцентра заявили, что в эти выходные температура воздуха в Украине будет колебаться от +24 до +29, а дожди полностью покинут страну.

Также мы рассказывали, что в Хмельницкой области загорелось пшеничное поле. Вероятно, ЧП произошло из-за падения линии электропередач. Спасатели из ГСЧС сумели побороть огонь несмотря на порывистый ветер и отсутствие источников воды рядом.