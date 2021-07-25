В штате Флорида, где произошел частичный обвал двенадцатиэтажного дома, спасатели прекратили поиски тел.

Об этом сообщает BBC.

Так, в результате обвала погибли 97 человек. Еще одна дама, 54-летняя Эстель Хедайя, остается пропавшей без вести. Предположительно считается, что она 98-я жертва катастрофы.

Ее останки еще предстоит найти и идентифицировать, а семья переживает, что после официального прекращения поисков, женщину уже не будут искать.

Напомним, через две недели после обрушения дома во Флориде спасатели обнаружили живой кошку по кличке Бинкс, которая жила в семье Гонсалесов в рухнувшем доме. Кошка Бинкс, которая жила в одной из башен Champlain Towers South, пропала без вести 24 июня - в день катастрофы.

"Страна" рассказывала, что утром 24 июня в городе Серфсайд близ Майами обрушился 12-этажный жилой дом. Во Флориде был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден отправил в штат силы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Причины обрушения пока не объявлены.

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