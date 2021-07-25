В закон об олигархах (№5599) необходимо внести определенные правки. В частности, формировать список олигархов должен не СНБО, а специальная независимая комиссия.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

"Если мы говорим с вами о той составляющей, которая является одной из ключевых - это декларирование встреч, создание публичной платформы... Если вы представитель крупного бизнеса, мы с вами встретились, выпили кофе и обсудили какие–то направления и там нет коррупционной составляющей - это же не проблема потом внести в соответствующий реестр, сказать, что такая встреча состоялась. С другой стороны, если мы говорим с вами о подходах и о том, что, по моему мнению, надо было бы изменить - это орган, который включает в перечень олигархов. Потому что в том проекте, который предложен, это СНБО", - пояснил спикер.

Как считает Разумков, который и сам входит в состав СНБО, такой механизм создает конфликт интересов. Ведь представители бизнеса контактируют с представителями власти, и решение о попадании в перечень должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес.

"Поэтому, по моему мнению, это должна быть независимая комиссия, которая может (и соответствующие правки я тоже подавал) действовать при НАПК. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, является общественной, может, не будет требовать дополнительных средств, организационный процесс будет обеспечиваться НАПК, и это снимет любые вопросы - а почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов. А относительно декларирования таких встреч, еще раз повторяю, считаю, что это нормально, правильно, и эту инициативу я поддерживаю. Но и здесь все должно быть прозрачно, чтобы никто не мог упрекать представителей власти, что они что-то прописали под себя", - добавил нардеп.

По его словам, "список олигархов" - это мощный механизм, а потому следует предусмотреть "предохранители", которые не позволят в будущем использовать его против интересов государства.

Напомним, проект закона об олигархах, инициатором которого выступил глава государства, 3 июня появился на сайте Верховной Рады. Зеленский зарегистрировал этот документ в украинском парламенте как неотложный.

Также мы рассказывали, что 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах. "За" проголосовали 275 народных депутатов. "Страна" публиковала главное из проекта закона - по каким критериям определяют олигархов, чего им нельзя, кто назначает статус, как от него избавиться.