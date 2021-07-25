Около станции "Академик Вернадский" из-за обилия антарктического криля и не покрытой льдом акватории, кроме рекордного скопления пингвинов, появились еще и стаи тюленей-крабоедов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Одна из них очень заинтересовалась работой наших полярников в море и даже немного попозировала на камеру. Смотрите, какие же они невероятные!", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, эти тюлени в отличие от морских леопардов не едят пингвинов и несмотря на название "крабоеды" охотятся преимущественно на криль.

"Кстати, тюлени-крабоеды достаточно велики: более 2,5 м длиной и до 300 кг весом. Но при этом они имеют превосходную маневренность на снегу или льду и могут быть самыми быстрыми ластоногими, разгоняясь до 25 км/ч. А вот в воде их скорость существенно уступает морским леопардам, из-за чего молодые крабоеды нередко становятся добычей этих хищников.

А еще эти животные очень любят кататься на льдинах: в конце весны и летом, когда вокруг станции много плавучего льда, полярники постоянно наблюдают на нем тюленей-крабоедов. На льду они отдыхают", - рассказали полярники.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ищет полярников на оклад 54 000 гривен в месяц.

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