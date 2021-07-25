Председатель Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь заявил, что на пунктах пропуска с аннексированным Крымом будет возобновлено проведение тестов на коронавирус.

Слова чиновника приводит "Ассоциация реинтеграции Крыма".

"Планируется, что в течение 6-7 дней мы возобновим проведение тестирования на КПВВ. Это связано с принятием постановления Кабмина. Что касается ограничений, то это не наша прерогатива, мы свои предложения предоставили", - сказал он.

До этого власти Херсонской области обратились к Кабмину с просьбой возобновить тестирование на коронавирус из-за антирекордов заболеваемости, которые фиксируют на полуострове, и в связи с ростом числа пассажиров, пересекающих админграницу.

Напомним, министерство здравоохранения предложит правительству ужесточить правила пересечения украинской границы для невакцинированных людей. Среди них возвращение требования отправляться на самоизоляцию после въезда.

Ранее "Страна" сообщала о росте в Украине числа заражений коронавирусом.

Мы также рассказывали, что изменилось на пятом этапе вакцинации от Covid-19.