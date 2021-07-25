Китайское консульство в Нью-Йорке выразило протест из-за "неправильной карты", которая была показана американским каналом NBC Universal на церемонии открытия Олимпиады-2020.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

На возмутившей китайцев карте Тайвань и некоторые другие острова в Южно-Китайском море, которые КНР считает своими, оказались отделены от страны.

В заявлении консульства говорится, что канал "нанес ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа". "Мы призываем NBC признать серьезность проблемы и принять меры по исправлению ошибки", - заявили китайские дипломаты.

Напомним, это уже не первый скандал с картой, связанный с открытием Игр. Так, 22 июля мы писали, что на официальном сайте Олимпиады-2020 неправильно указали границы Украины. На карте крымский полуостров, аннексированный Россией, был отделен линией от материковой части Украины.

Позже организаторы Олимпийских игр в Токио исправили ситуацию с картой и стерли границу между Украиной и полуостровом.

После этого Россия призвала МОК исправить карту на сайте Олимпиады и вернуть границу между Крымом и Украиной.