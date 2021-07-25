В США вышла скандальная книга "Уродливая правда: внутри битвы Facebook за доминирование" (в русском переводе - "Внутри Facebook: голая правда") с разоблачениями работы крупнейшей соцсети как шпиона планетарного масштаба.

Одна из главной сенсаций - доступ к данным пользователей был у 16 тысяч сотрудников, некоторые использовали их для слежки (когда это выяснилось, компания была вынуждена уволить полсотни из них за использование чужих личных данных в собственных интересах).

Авторы нашумевшей книги - журналисты New York Times Шира Френкель и Сесилия Канг - ссылаются на собственные источники в компании.



В книге, например, рассказывается об одном инженере, который использовал доступ, чтобы найти свою спутницу во время отдыха в Европе. После ссоры она выбежала из гостиничного номера.

Другой инженер использовал доступ через подчинённого, чтобы найти женщину, которая перестала отвечать на сообщения после свидания. Он смог прочитать её сообщения в мессенджере за несколько лет, посмотреть удалённые и скрытые фотографии и записи, которые она открывала или комментировала. А через приложение, которая она установила на смартфон, мог видеть её местоположение.

Крупнейшие компании мира ранее уже объявили бойкот Facebook. Основатель соцсети Марк Цукерберг потерял 7,2 миллиарда. От соцсети требуют, чтобы Facebook усилил модерацию жалоб на травлю и преследование, автоматически удалял разжигающую ненависть рекламу и модерировал закрытие экстремистских групп.

"Страна" узнала, о каких секретах и закулисье Facebook рассказали репортёры Френкель и Канг в книге, ставшей бестселлером на Amazon.

Доступ к данным и дезинформация

Facebook утверждает, что доступ к личным данным дала, чтобы "избавиться от бюрократизма, тормозившего инженеров". Авторы книги говорят, что большинство сотрудников были мужчинами, которые "просматривали профили интересующих их женщин".

"По данным журналистов, Марк Цукерберг узнал о проблеме в 2015 году из доклада главного специалиста по безопасности компании Алекса Стамоса. Он рассказал, что инженеры злоупотребляли доступом почти каждый месяц. Стамос предложил ограничить количество тех, у кого есть доступ к данным, до 5 тысяч сотрудников, а к особо конфиденциальной информации, например, паролям - до менее 100 человек. Он предложил ввести систему официальных запросов на доступ к данным, но получил отказ от руководителей. Цукерберг поручил Стамосу найти другое решение в течение года. Представитель Facebook заявил, что все злоупотребляющие доступом сотрудники компании уволены. Год назад в соцсети признались, что по ошибке предоставляла разработчикам доступ к личным данным пользователей, которые перестали пользоваться приложениями", - рассказала "Стране" Сара Джексон из Insider, которая освещает тему о Facebook.

В аннотации к книге говорится, что под руководством Марка Цукерберга и Шерил Сэндберг самая влиятельная компания мира стала каналом дезинформации, языка вражды и политической пропаганды.

Обложка скандальной книги о Facebook - оригинал и русский перевод

"Технический гигант не только объединял мир, но и нарушал конфиденциальность личных данных пользователей, распространял фейковые новости и опасные поляризующие ненавистнические высказывания. Отмеченные наградами репортеры The New York Times Шира Френкель и Сесилия Кэнг подробно рассказывают, как с помощью агрессивных лоббистских действий, политических интриг, слежки, цензуры и манипулирования общественным мнением некогда одна из величайших историй успеха Кремниевой долины превратилась в бездушную машину для пожирания денег", - говорится в описании "Голой правды".

"Рост любой ценой"

А вот выдержка из пролога самой книги, с выжимкой главных обвинений против Facebook и Цукерберга:

"Марк Цукерберг, которого более ста раз упоминали в исках по имени, был представлен как основатель компании, нарушивший правила и добившийся успеха с помощью травли и обмана. "Если кто-то ступал на территорию Facebook или отказывался продать свой бизнес, несмотря на оказанное давление, Цукерберг включал "режим уничтожения", обрушивая на него "гнев Марка", — написала генеральный прокурор, цитируя имейлы конкурентов и инвесторов. Глава Facebook так боялся проиграть соперникам, что "стремился уничтожить их или помешать им, вместо того чтобы превзойти конкурентов технически или инновационно". Он шпионил за ними и нарушал обязательства перед основателями компаний Instagram и WhatsApp вскоре после приобретения этих стартапов, как утверждалось далее в исках штатов.

Все это время рядом с Цукербергом была Шерил Сэндберг, бывший руководитель Google, которая превратила его технологию в мощный источник прибыли, используя для этого инновационный и вредоносный рекламный бизнес, "наблюдающий" за пользователями ради получения их личных данных. Рекламный бизнес Facebook был основан на опасном цикле обратной связи: чем больше времени пользователи проводили на сайте, тем больше данных получала компания. Бесплатный доступ к сервису служил приманкой, но его потребители несли огромные потери иного рода.

"Пользователи не платят за использование Facebook. Вместо этого они обменивают свое время, внимание и персональные данные на доступ к услугам соцсети", - утверждалось в иске от штатов.

Это была бизнес-стратегия "роста любой ценой", и Сэндберг была лучшим специалистом отрасли по масштабированию этой модели. Прекрасно организованная, способная к аналитическому мышлению, трудолюбивая и обладающая превосходными навыками межличностной коммуникации, она стала идеальным соратником для Цукерберга. Сэндберг курировала все направления и отделы, которые были неинтересны ему: политика и коммуникации, юридический отдел, кадры и генерация прибыли. Годы обучения ораторскому мастерству и усилия политических консультантов, тщательно разработавших ее публичный образ, помогли ей стать благопристойным лицом Facebook в глазах инвесторов и публики, отвлекая внимание от основной проблемы.

"Все дело в бизнес-модели, - сказал в интервью один из чиновников. - Прототип поведенческой рекламы Сэндберг обращался с личными данными людей как с финансовыми инструментами, которыми торгуют на рынках, вроде фьючерсов на кукурузу или свиную грудинку".

"Ее работа похожа на заразную болезнь, добавил чиновник, повторяя слова академика и активистки Шошаны Зубофф, которая годом ранее отметила, что Сэндберг сыграла роль "Тифозной Мэри, когда согласилась на роль правой руки Марка Цукерберга и принесла с собой из Google в Facebook капитализм слежки".

В условиях слабой конкуренции, когда некому было заставить руководство заботиться о благополучии своих клиентов, произошел «рост количества ложной информации и насильственного или иного нежелательного контента в рамках Facebook», — говорилось в заявлении генеральных прокуроров.

"Даже наблюдая такие серьезные нарушения, как российская кампания по дезинформации и скандал с конфиденциальностью данных с участием Cambridge Analytica, пользователи не покидали сайт, потому что альтернатив практически не было", - утверждали регулирующие органы.

"Вместо того чтобы конкурировать по критериям качества, Facebook использовала свои возможности для подавления конкуренции, чтобы потом злоупотребить доверием пользователей и заработать миллиарды, превратив их личные данные в дойную корову", - лаконично резюмировала Джеймс.

Когда Федеральная торговая комиссия и штаты начали свой знаковый иск против Facebook, мы близились к завершению нашего собственного расследования о компании, основанного на свидетельствах за последние пятнадцать лет, позволивших нам взглянуть на компанию изнутри. В книгах и фильмах представлено несколько версий истории Facebook. Несмотря на то что их имена известны практически каждому, Цукерберг и Сэндберг остаются загадками для публики, и на то есть веские причины. Они яростно защищают культивируемые ими образы: он - мечтатель из мира технологий и филантроп; она - феминистка и кумир в мире бизнеса. И вся закулисная деятельность МПК, как сокращенно сотрудники называют штаб-квартиру в городе Менло-Парк, словно крепостным рвом, окружена верными соратниками и овеяна культурой секретности.

Многие считают Facebook компанией, которая сбилась с пути истинного: классическая история о чудовище Франкенштейна, которое вырвалось из-под контроля своего создателя. Нам так не кажется. Мы убеждены, что, встретившись на рождественской вечеринке в декабре 2007 года, Цукерберг и Сэндберг увидели потенциал для превращения компании в глобальную силу, которой она является сегодня. Объединив усилия, они методично построили бизнес-модель, рост которой невозможно остановить; бизнес-модель с выручкой в 85,9 мрлд долларов в 2020 году, рыночной стоимостью в 800 млрд долларов и полностью продуманной схемой".

"На Facebook рассержены"

В США говорят, что книга произвела эффект взорвавшейся бомбы, ведь трудно найти человека, у которого не было бы страницы в этой соцсети.

"Многие рассержены на Facebook. Френкель и Канг столкнулись провели гигантскую работу, взяли более 400 интервью, чтобы тщательно и всесторонне расследовать все крупный скандалы в Facebook. На рынке уже есть книги о Facebook. Например, Zucked Роджера МакНэми и "Антисоциальные СМИ" Шивы Вайдхьянатан, "Эффект Facebook" Дэвида Киркпатрика. Но столь внушительное исследование появилось впервые. Сотрудники Facebook сказали мне, что они нервничают по поводу выпуска книги, и не зря. Френкель и Канг разоблачают дисфункцию ее высшего звена, выявляя напряженность между Цукербергом и Сандбергом. Похоже, что оба руководителя винят друг друга в проблемах Facebook. Сэндберг, имеющая репутацию опытного коммуникатора, разочаровывает Цукерберга тем, что ему не удается сгладить восприятие Facebook в обществе и в регулирующих органах. Тем временем Цукерберг принимает политические решения, с которыми Сэндберг не согласна, но не говорит об этом из опасения, что Цукерберг сочтет ее нелояльной. Вместо этого она признается друзьям, как трудно изменить его мнение. Рядовые сотрудники боятся сообщать лидерам плохие новости, потому что они слишком хорошо знают о давлении с целью увеличения аудитории и доходов Facebook. Изменения происходят только в ответ на внешнее давление, будь то в форме запросов регулирующих органов или скандальных сюжетов в СМИ", - рассказала "Стране" Сара Фрайер, автор книги "Без фильтра: внутренняя история Instagram" (к слову, Instagram принадлежит Facebook).

Репортеры Сесилия Канг (слева) и Шира Френкель (справа) написали книгу с серьезными разоблачениями Facebook. Фото: New York Times

Впрочем, Фрайер сомневается, что книга повлияет на работу Facebook.

"Ни одно из раскрытых до сих пор слабостей Facebook не нанесло компании финансового ущерба. В июне она стала самой быстрорастущей компанией, которая достигла рыночной стоимости в триллион долларов, что подтвердило стратегию Цукерберга "рост любой ценой". Ведь несмотря на разоблачения, люди по-прежнему пользуются соцсетями", - говорит Фрайер.

Кстати, название книги отсылает к внутренней публикации, написанной одним из руководителей Facebook с самым большим стажем работы, Эндрю Босвортом, которую он назвал "Уродливой".

В заявлении 2016 года, которое, по его словам, он написал, чтобы спровоцировать дебаты, Босворт объяснил, что Facebook больше заботится об увеличении числа пользователей, чем о чем-либо еще.

"Ужасная правда в том, что мы верим в объединение людей настолько глубоко, что все, что позволяет нам чаще объединять больше людей, де-факто хорошо, - написал он. - Но это может быть использовано и с плохой стороны. Может быть, кто-то лишится жизни, выслеженный преступниками. Может быть, кто-то погибнет в результате террористической атаки, скоординированной с помощью наших инструментов. И все же мы соединяем людей".

В Украине Facebook блокирует критику ультраправых

Между тем, есть вопросы к работе Facebook в Украине, о чем писала "Страна". А именно мы рассказывали о тесной связи с ультраправыми украинских модераторов этой соцсети.

Мы нашли множество фактов, подтверждающих, что украинские цензоры крупнейшей соцсети преследуют журналистов за критику ультраправых и даже сами производят "фейки".

В прошлом году Facebook запустил в Украине программу проверки фактов для противодействия дезинформации. В соцсети выбрали для этой работы две украинские организации: VOX и StopFake.

Выбор организации StopFake в качестве "цензора" украинского сегмента Facebook далеко не случаен.

Дело в том, что менеджер публичной политики Facebook по Украине Катерина Крук работала раньше именно в Stopfake.

Также она размещала твиты в поддержку Уляны Супрун – супруги ведущего англоязычных программ StopFake со связями в среде ультраправых Марко Супруна.