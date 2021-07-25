В американском городе Сан-Рафел штат Калифорния произошла стрельба на концерте рэп-музыки. В результате трагического инцидента два человека погибли, а еще четверых пришлось срочно госпитализировать с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в южной части Сан-Рафела поздно вечером в субботу, 24 июля. Прибыв на место, полицейские предотвратили попытку бегства с места ЧП участников перестрелки.

На данный момент правоохранители уточняют все обстоятельства трагедии, начато расследование.

Стрельба на рэп-концерте в США. Фото: twitter.com/CornellBarnard

Напомним, ранее сообщалось, что в США, где заметно участились массовые расстрелы людей, ожидают рост насильственных преступлений. Американские официальные лица прогнозируют, что в этом году страна переживет "кровавое лето".

Как мы писали, в апреле только за одни сутки в США произошло три массовых стрельбы. Так, при стрельбе в Чикаго погибла девочка. Два человека обстреляли авто с ребенком и ее отцом, когда они припарковались у ресторана быстрого питания "Макдональдс".