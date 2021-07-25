Штамм "Дельта" имеет около пятнадцати разных мутаций по сравнению с исходным вирусом, две из которых позволяют ему избежать антител, как от природы, так и от вакцинации.

Об этом рассказала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в своем Facebook.

По ее словам, мутация P681R ответственна за "прилипание" вируса к клеткам человека, и способствует образованию синцития (тип ткани при котором обособленные участки цитоплазмы с ядрами связаны между собой цитоплазматическими мостиками - Ред.), которую можно назвать "фабрикой по производству клеток".

При этом создаваемые "Дельтой" синцитии гораздо обширнее, и приводят к "буквально взрывному нарастанию вирусной нагрузки". Кроме того, это обуславливает более высокую контагиозность (заразность) возбудителя.

"Способность Delta образовывать синцитии помогает ему ускользать от иммунной системы и делает вирус более опасным для организма. В процессе воспроизводства вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые, после гибели клетки, попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующими антителами", - обратила внимание Голубовская.

Когда клетки сливаются в синцитий, находящийся внутри вирус штамма Delta избегает действия антител, а еще - частично ускользает от антител, вырабатываемых в ответ на вакцинацию. Более всего такой эффект выражен у пожилых людей.

По данным британских ученых, при вакцинации одной дозой вакцины, эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации. После двух доз вакцины это соотношение равно 80% и 94% соответственно.

"Дельта" у пациента способна нанести больший ущерб тканям и органам, особенно легких.

Чтобы обезопасить себя Голубовская призвала не относиться к угрозе из-за опасного штамма легкомысленно, и дала ряд советов, как можно избежать негативных последствий в случае заражения:

вакцинироваться, чтобы "нарастить" иммунитет;





гуморальный иммунитет после болезни длится минимум 11 месяцев;





приоритет в вакцинации надо отдавать неиммунным, особенно из групп риска;





после вакцинации избегайте людных мест, носите маски - особенно в течение первой недели, так как вы остаетесь уязвимы к инфицированию;





желательно оздоровиться, помнить о правильном питании и полноценном сне.

Напомним, ранее мы писали, что штамм коронавируса "Дельта" уже в Киеве. В столице были заражены шесть пациентов.

Также сообщалось, что в ВОЗ анонсировали появление более опасного, чем "Дельта" штамма коронавируса.