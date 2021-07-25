По состоянию на утро воскресенья, 25 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 286 человек.

Напомним, что вчера, 24 июля в стране было выявлено 745 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 459 человек.

Умерли за отчетные сутки 12 человек (с начала эпидемии 52 847 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 159 человек (с начала эпидемии - 2 184 195 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 19 детей и 2 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (23 человека), Днепропетровской (21), Львовской области (19) и Запорожской области (18).

В Киеве выявили 85 новых случаев заражения.

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