25 июля, на ХХХІІ Летних Олимпийских играх на старт выйдут 23 представителя Украины.

Расписание обнародовал НОК Украины.



Пулевая стрельба

03:00 - женщины, пневматический пистолет 10 м (квалификация): Елена Костевич. Финал о 05.15.

7:00 - мужчины, пневматическая винтовка 10 м (квалификация): Олег Царьков Финал о 09.30.

Стендовая стрельба

03:00 - женщины, круглый стенд (квалификация) Ирина Маловичко

Академическая гребля

4:00 - двойка парная, легкий вес (утешительные заезды): Игорь Хмара и Станислав Ковалев

Спортивная гимнастика

4:00 - женщины (квалификация): Диана Варинська.

Стрельба из лука

4:39 - женщины, командное первенство (олимпийский раунд) Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова. Матч за бронзу в 10.15. Финал в 10.40

Дзюдо

5:00 - Георгий Зантарая (до 66 кг). Финальный блок 11.00

Фехтование

5:55 - мужчины, шпага (личные соревнования) Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар. Поединок за бронзу в 14.20. Финал в 15.15

Велоспорт

7:00 - женщины, групповая гонка: Валерия Кононенко

Бокс

7:24 - 1/16 финала Ярослав Харциз (до 63 кг)

Гребной слалом

8:27, 10:35 - женщины, K1 (предварительные соревнования): Виктория Ус

Настольный теннис

09:30 - Женщины, одиночный разряд (раунд 2): Маргарита Песоцкая

Конный спорт

11:00 - выездка (личные соревнования): Инна Логутенкова

Бадминтон

12:00 - женщины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Мария Улитина

12:40 - мужчины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Артем Почтарев

Теннис

5:00 - женщины, одиночный разряд (раунд 1): Элина Свитолина (корт 1, матч 3)

женщины, парный разряд (раунд 1): Людмила Киченок / Надежда Киченок (корт 11 матч 1)

Результаты-онлайн на официальном сайте ОИ-2020.



Трансляция на телеканале UA:Перший и сайте.

Напомним, украинская дзюдоистка Дарья Билодид сумела завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. Девушка проиграла японке Фуне Тонаки, однако реабилитировалась и выиграла в поединке за 3-е место у представительницы Португалии Катарины Кошты в дополнительное время.

Также "Страна" писала о том, как спортсмены сборной Украины выступили в первый день Олимпиады.