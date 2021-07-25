Расписание выступлений украинских спортсменов 25 июля на Олимпийских играх. Фото: bookmaker-ratings

25 июля, на ХХХІІ Летних Олимпийских играх на старт выйдут 23 представителя Украины.

Расписание обнародовал НОК Украины.

Пулевая стрельба

  • 03:00 - женщины, пневматический пистолет 10 м (квалификация): Елена Костевич. Финал о 05.15.
  • 7:00 - мужчины, пневматическая винтовка 10 м (квалификация): Олег Царьков Финал о 09.30.

Стендовая стрельба

  • 03:00 -  женщины, круглый стенд (квалификация) Ирина Маловичко

Академическая гребля

  • 4:00 - двойка парная, легкий вес (утешительные заезды): Игорь Хмара и Станислав Ковалев

Спортивная гимнастика

  • 4:00 - женщины (квалификация): Диана Варинська.

Стрельба из лука 

  • 4:39 - женщины, командное первенство (олимпийский раунд) Вероника Марченко, Анастасия Павлова, Лидия Сиченикова. Матч за бронзу в 10.15. Финал в 10.40

Дзюдо

  • 5:00 - Георгий Зантарая (до 66 кг). Финальный блок 11.00

Фехтование

  • 5:55 - мужчины, шпага (личные соревнования) Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар. Поединок за бронзу в 14.20. Финал в 15.15

Велоспорт

  • 7:00 - женщины, групповая гонка: Валерия Кононенко

Бокс

  • 7:24 - 1/16 финала Ярослав Харциз (до 63 кг)

Гребной слалом

  • 8:27, 10:35 - женщины, K1 (предварительные соревнования): Виктория Ус

Настольный теннис

  • 09:30 - Женщины, одиночный разряд (раунд 2): Маргарита Песоцкая

Конный спорт

  • 11:00 - выездка (личные соревнования): Инна Логутенкова

Бадминтон

  • 12:00 - женщины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Мария Улитина
  • 12:40 - мужчины, одиночный разряд (групповой раунд, корт №2): Артем Почтарев

Теннис

  • 5:00 - женщины, одиночный разряд (раунд 1): Элина Свитолина (корт 1, матч 3)
  • женщины, парный разряд (раунд 1): Людмила Киченок / Надежда Киченок (корт 11 матч 1)

Результаты-онлайн на официальном сайте ОИ-2020

Трансляция на телеканале UA:Перший и сайте.

Напомним, украинская дзюдоистка Дарья Билодид сумела завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. Девушка проиграла японке Фуне Тонаки, однако реабилитировалась и выиграла в поединке за 3-е место у представительницы Португалии Катарины Кошты в дополнительное время. 

Также "Страна" писала о том, как спортсмены сборной Украины выступили в первый день Олимпиады

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