В Луганской области полицейские сумели установить личность подозреваемого в убийстве супругов-предпринимателей, которые исчезли в Северодонецке в августе 2002 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай.

По ее словам, сотрудники Северодонецкой, тогда еще милиции, со следами огнестрельных повреждений нашли автомобиль "Газель", которым обычно управляла исчезнувшая женщина.

Затем, после четырех месяцев поиска в лесном массиве на окраине Северодонецка, в почве земли был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

"Тогда отрабатывалось много версий совершения преступления и продолжались поиски пропавшего мужчины, но его местонахождение так и не было установлено. И все эти почти двадцать лет так без ответа и оставались вопрос – или мужчину убили как и его жену, или возможно это он является убийцей", - рассказала Погукай.

В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель. Правоохранителям удалось собрать достаточное количество доказательств, несмотря на давность дела.

"Фигуранту предъявили доказательства и он рассказал о том, как его "нанял" друг детства, предложив в дальнейшем разделить бизнес супругов, о том, что после убийства женщины он вместе с партнером по бизнесу убитой и его другом, заманили в "ловушку" ее мужа, вывезли его в лесополосу, где хладнокровно застрелили, и указал местонахождение убитого мужчины", - сообщила Погукай.

В четверг, 22 июля 2021 года, во время проведения осмотра места происшествия, на которое указал фигурант, были найдены и изъяты фрагменты костей человеческого тела. Следователями назначен ряд необходимых экспертиз.

Фото: facebook.com/csomvd

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